Hürriyet Mahallesi Yaşam Merkezine kavuştu

Bartın’da yapım çalışmaları tamamlanan Bartın Belediyesi Hürriyet Yaşam Merkezi ve Hürriyet Mahallesi Muhtarlık bürosu yapılan açılış töreni ile hizmete başladı.

Açılış törenine Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, siyasi parti il temsilcileri, Belediye Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “TOKİ tarafından halkımızın kullanımına sunmak üzere yapılmış olan bu bina zamanla kötü amaçlarda kullanılmış. Sayın Valimiz ve Milli Emlak tarafından bu bina Bartın Belediyesi’ne tahsis edildi. Burayı aldığımızda buranın içerisinde hiçbir şey kalmamıştı. Etrafında lamba dahi yoktu. İçerisinde sıvalarını dahi dökmüşlerdi. Kapılarını alıp kırmışlardı. Şükürler olsun ki 4 ay içerisinde burayı bir yaşam merkezi haline getirdik. İç düzenlemesiyle beraber ortalama 250 bin TL’lik bir harcama yaptığımız bu binamız birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak. Merkezimizin içerisinde mevlitlerin, doğum günü programların kursların yapılabileceği birçok amaçlı salon var. Ayrıca yaşam merkezimizde uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadelenin yapılacağı bir alan da haline getirmek istiyoruz. Çünkü daha önceden buraya uyuşturucu kullananlar giriyordu. Onun için burada hem uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili toplantıların ve diğer toplantıların yapılabildiği alan olacak. Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz açılış ile 7. Yaşam Merkezini ilimize kazandırıyoruz. Allah nasip ederse Millet Bahçesi dediğimiz yerde Emekliler Dinlenme Evi projesini gerçekleştireceğiz. Nisan Ayı’nda bu çalışmamızı da halkımızın hizmetine sunmak istoruz. İnşallah bundan sonrada bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyor, Hürriyet Yaşam Merkezimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Tunç: “Bu bir ihtiyaçtı”

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da, “2020’nin ilk günlerinde böyle güzel bir eserin açılışına sizlerle birlikteyiz. Hürriyet Yaşam Merkezi’nin mahallemize hayırlı olmasını diliyor, burada gerçekleştirilecek faaliyetlerle hem gençlerimize hem de toplumun her kesimine faydalı olmasını temenni ediyorum. Toplu konutların bulunduğu mahallemizde bu bir ihtiyaçtı. Burada da TOKİ’nin yaptığı bu bina atıl vaziyette bekliyordu ve bu şekilde de düzenlenmiş olması çok anlamlı ve olumlu. Başta Sayın Valimiz olmak üzere buranın tefrişatını gerçekleştiren Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada yaklaşık 2 bine yakın toplu konut var. Bağlantı yollarıyla bu köprüler hayata geçtiğinde Hürriyet Mahallemizin şehir merkeziyle bağlantısı daha kolay olacak. Aile Sağlığı Merkezi de tamamladı ve aile hekimimiz burada göreve başladı. Vatandaşlarımızın burada hayatını kolaylaştırmak ve hayat standardını arttırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” diye konuştu.

Güner: “Bu bina yıkılmaya doğru gidiyordu”

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un ardından ise Bartın Valisi Sinan Güner konuşma gerçekleştirdi. Bartın Valisi Sinan Güner ise daha önce metruk haldeki binanın Bartın Belediyesi’nde tahsisi sürecinden bahsederek “Bu bina her Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Toplantısında gündeme gelirdi. Bina gün geçtikçe yıkılmakta, gün geçtikçe tahrip olmaktan metruk bina olma statüsüne girmekteydi. Metruk binalar hakkında İçişleri Bakanlığımızın ve diğer mücadeleyle görevli kuruluşların talimatları bu tür metruk binaların artık yıkılması idi. Bu bina da artık yıkılmaya doğru gidiyordu. En sonunda da Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşmeye gittik. Binanın Belediye sınırları içerisinde belediyenin sosyal ve eğitim amaçlı kullanılmak üzere belediyeye tahsisi kararlaştırıldı. Gerçekten bina kurtarılmış olarak bu bölge halkının hizmetine sunuldu.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bartın Belediyesi Hürriyet Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

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