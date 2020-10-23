YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Hürriyet’ten Cumhuriyet Bayramı’nda Manga konseri sürprizi

Hürriyet’ten Cumhuriyet Bayramı’nda Manga konseri sürprizi

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:48 | Son Güncelleme

Türk alternatif rock müziğinin önemli temsilcilerinden MTV ödüllü grubu Manga, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97.

Hürriyet’ten Cumhuriyet Bayramı’nda Manga konseri sürprizi

Türk alternatif rock müziğinin önemli temsilcilerinden MTV ödüllü grubu Manga, Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında perşembe günü saat 20.00’de arabalı konser ile İzmitlilerle buluşacak.
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Rock Müziği’nin önemli gruplarından Manga, İzmit’te sahne alacak. Perşembe günü saat 20.00’de arabalı konser etkinliği ile Cumhuriyet coşkusunu tüm İzmit’te yaşatacak olan Manga, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatacak. Cumhuriyet Bayramında park et seyret şeklinde yapılacak olan Manga konseriyle pandemi sürecine dikkat edilerek kutlanacak. Cumhuriyet’in 97. yılında, yaşanılan Covid19’a rağmen tüm önlemler alınarak gerçekleştirilecek olan arabalı konser etkinliği ile İzmitliler sosyal mesafeli şekilde kutlamalarını gerçekleştirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
Denizli’de koyun 5’iz doğurdu
CHP’de korona paniği
CHP’de korona paniği
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek
OSB’den öğrencilere tablet desteği
OSB’den öğrencilere tablet desteği
Kapalı Spor Salonu devredildi
Kapalı Spor Salonu devredildi
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak
Adana’dan dünyaya şifa yayılacak

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
12:50
İkindi
15:46
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Elif Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Esin Eczanesi
Izmit
Osmangazi Eczanesi
Darica
Merkez Eczanesi
Basiskele
Anadolu Eczanesi
Derince
Melek Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST’te
Büyükşehir’in desteklediği öğrenciler TEKNOFEST’te
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
Karamürsel Belediyesi'nden Mavi Kapak Toplama Kampanyası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.