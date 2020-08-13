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HÜRÜ’de eczacı alım sınavı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 13.08.2020 19:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere eczacı personel sınavı yapıldı.Harran Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan 5 kişilik sözlü sınava 44 adaydan 32 aday katıldı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere eczacı personel sınavı yapıldı.
Harran Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan 5 kişilik sözlü sınava 44 adaydan 32 aday katıldı. Üniversitenin Senato Salonunda yapılan sınav öncesinde gerekli COVİD 19 dezenfekte işlemleri yapılarak adaylar sırayla sınava alındı. Sınav sırasında anlık video kaydı alınarak ve yazılı raporlama yapılarak adayların şeffaflık ilkesine uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlandı ve her adayın eczacılıkla ilgili hazırlanan bilimsel soru havuzundan 2 adet soruyu kurayla belirlemesine imkan tanındı. Bir aday için sorulan sorular başka bir adaya sorulmadı. Ayrıca her sorunun puanlaması Komisyon tarafından anında değerlendirilerek aday dışarı çıktıktan hemen sonra da adayın nihai puanı kayda alındı.
Sözlü sınav ile ilgili olarak Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Bugün Üniversitemiz Hastanesinde görev yapacak 2 adet 4/B statüsündeki eczacı alımı için yapılan sözlü sınavı Komisyonumuz büyük bir özveriyle adayların liyakatleri göz önüne alınarak gerçekleştirdi. Amacımız kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde ve hakkaniyet ölçülerinde şeffaf bir sınav yapmaktı. Bunu başardığımıza inanıyorum. Adayların kurayla belirledikleri sorulara verdikleri cevaplar objektif bir şekilde değerlendirilmiş, ayrıca Harran Üniversitesi tarihinde ilk defa adaylara sorulan sorulara verilen cevaplar ve nihai puanlama anlık olarak kaydedilmiştir, böylelikle bir diğer adaya geçmeden adayın sınav puanının belirlenmesi sağlanmış sınav sonrasında herhangi bir adayla ilgili yeniden değerlendirme yapılmasının önüne geçilmiştir. Bundan önce de gerek daimi işçi alımında noter huzurunda internet üzerinden canlı yayınla ve halka açık olarak kura sistemiyle yaptığımız personel alımı gerekse yine hastaneye aldığımız sağlık personelinin KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmesinin yapılmasındaki hakkaniyet çizgisini devam ettiriyoruz. Kazanan adaylara hayırlı olsun diyorum” dedi.

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Karadağ Eczanesi
Haliliye
Umut Ateş Eczanesi
Haliliye
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Eyyubiye
Mertcan Eczanesi
Karakopru
Demirkol Eczanesi
Akcakale
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