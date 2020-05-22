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Hüseyin Çimşir'den Sörloth'a yakın markaj

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.05.2020 13:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un durumuyla yakında ilgileniyor. Ayağında ağrılar bulunan Norveçli oyuncunun takımla birlikte taktik çalışmalara başlaması için adeta seferberlik ilan edildi.

Hüseyin Çimşir'den Sörloth'a yakın markaj

Süper Lig'in geri kalan bölümünü oynamak için 5 Mayıs tarihinde çalışmalara başlayan Trabzonspor, takım halinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bir taraftan ise tedavi sürecinde olan oyuncuların tekrar takımla birlikte çalışmalara başlaması için de yoğun mesai harcanıyor. Özellikle ligin geri kalan bölümünde önemli işlere imza atması beklenen takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'unda takımla birlikte taktik çalışmalarına başlaması bekleniyor.

SÜPER LİG'E VERİLEN ARADA ÜLKESİNE GİTTİ

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'e verilen arada izinli olarak 7 Nisan'da ülkesi Norveç'e gitmişti. 22 Nisan'da Trabzon'a dönenen golcü oyuncu yurtta geçirdiği 14 günlük karantina sürecinin ardından 6 Mayıs'ta takıma katılmıştı. Ayağından kapsül zedelenmesi bulunan oyuncunun zaman zaman meydana gelen ağırları nedeniyle kuvvet çalışmalarına ağırlık verildi. Sörloth'un kuvvet çalışmalarının yanı sıra takımla birlikte taktik çalışmalarında yer alması bekleniyor.

HÜSEYİN ÇİMŞİR, YAKINDA İLGİLENİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, golcü oyuncunun durumuyla yakından ilgileniyor. Haziran ayında başlayacak Süper Lig maçları öncesi golcü oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesini bekleyen genç teknik adam ligin geri kalan 8 haftalık bölümünde Norveçli oyuncudan en üst düzeyde yararlanmak istiyor.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

(İHA)

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