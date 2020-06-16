SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Hüseyin Çimşir: Kazanacak çok kupa var

Hüseyin Çimşir: Kazanacak çok kupa var

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 23:41 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çimşir, "Kazandık, adımızı finale yazdırdık ama daha hiçbir şeyi başarmış değiliz. Daha gidilecek çok yolumuz, kazanacak çok kupamız var." ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Maç sonunda basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçı kazanan futbolcularını tebrik ederek, "Ciddi bir emek verdiler. Kazanarak tur atlamak bizim için mutluluk verici ama oyunla alakalı çok fazla konuşmayacağım. Süreçle alakalı daha hiçbir şeyi başarmadık. Gidecek çok yol,kazanacak çok kupamız var. inşallah başarmış şekilde oturan teknik direktör olarak konuşma şerefini yaşarım. Hedefimiz, isteğimiz iki tarafta da finali yapmak, şampiyon olmak. Ama ligde 7 zorlu müsabaka var. Kupada da finalist olarak kimin çıkacağını bilmiyoruz. Çıktığı zaman rakiple karşılaşacağız. Daha bir şey başarmış değiliz. 8 final maçımız var. Sezon bittiği zamanda hedefimiz iki kulvarda da başarılı olmak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
23 yıllık hasret sona erdi!23 yıllık hasret sona erdi!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim

Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim

Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...

Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...

Trabzonspor'dan flaş hamle!

Trabzonspor'dan flaş hamle!

F.Bahçeli yıldız çıldırdı! Kırmızı kart gördü...

F.Bahçeli yıldız çıldırdı! Kırmızı kart gördü...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçe bombayı patlatıyor

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Çimşir: Kazanacak çok kupa var

Kazanacak çok kupa var

Altay Bayındır'dan Abdülkadir Parmak'a tepki

Maç sonu sahada gerginlik yaşandı!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Sörloth ve Novak'tan açıklama

F.Bahçe'yi Uzun zamandır yenemiyorduk

Fenerbahçe, 23 yıl aradan sonra evinde Trabzonspor'a yenildi

23 yıllık hasret sona erdi!

ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3

Trabzonspor finalde!

Trabzonspor'da Guilherme yerine Ndiaye ilk 11'de!

Trabzonpsor ilk 11'de değişiklik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.