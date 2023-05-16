YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

16.05.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta aralarında önceden husumet bulunan ailelerin satırlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı.

Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre M.K., kontrolündeki 64 LP 738 plakalı otomobil ile, henüz bilinmeyen bir sebepten husumeti bulunduğu amcası Ö.K.’yi takip etmeye başladı. M.K.’nin babası C.K. ise Gediz Ulu Yolu Caddesi üzerinde farklı bir araçla kardeşinin aracının önünü kesmeye çalıştığı sırada 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı.

Araçlardan inen taraflar yanlarında taşıdıkları bıçak, taş ve sopalarla kavgaya başladı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya ayrıca karışan 4 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan C.K. ve S.K.’nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak'ta kum yığınının altında kalan işçi öldüUşak'ta kum yığınının altında kalan işçi öldü
Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandıNiğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Didim’de trafik kazası: 1 ölüDidim’de trafik kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Uşak

Uşak Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
04:03
Sabah
05:43
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:14
Yatsı
21:48

Uşak Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Vereseli ulubey eczanesi
Ulubey
Özlem eczanesi
Merkez
Deniz eczanesi
Esme
Hayat eczanesi
Karahalli
Yasam eczanesi
Merkez
Türkmen eczanesi
Sivasli
Aydoğdu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.