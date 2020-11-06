YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, silahlar konuştu

Husumetli iki grup trafikte karşılaştı, silahlar konuştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Esenyurtta aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup trafikte karşılaştı.

Esenyurtta aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup trafikte karşılaştı. Gruptan bir kişi seyir halinde olan aracın içerisine kurşun yağdırdı. Olayda 15 yaşındaki bir çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 23:00 sıralarında Esenyurt Fikri Sönmez Caddesi üzerinde yaşandı. Aralarında husumet bulunan yaşı küçük iki grup, trafikte seyir halinde ilerledikleri esnada karşılaştılar. Husumetli olduğu şahısların arabasını fark eden ve ismi öğrenilemeyen şahıs, Sezgin K. (15) ve iki arkadaşının içinde bulunduğu arabaya ateş etmeye başladı.
Silahtan çıkan mermilerin 2 tanesi Sezgin K.’nin yanağına ve eline isabet etti. Eli ve yüzü kan içinde kalan çocuk, arkadaşlarına vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Silahlı saldırganlardan kaçan grup, bir tıp merkezine sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi tıp merkezinde yapılan Sezgin K. daha sonra 112 ekipleri tarafından başka bir hastaneye sevk edildi. Tıp merkezine gelen polis ekipleri Sezgin K.’nın iki arkadaşını ifadelerini almak üzere polis karakoluna götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
Çankaya’da yatırımlar yükseliyor
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
İzmir depremindeki kurtarılma anı Muğlaspor’un gol sevincine yansıdı
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:53
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:23

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
Büyükçekmece bir anaokuluna daha kavuşuyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beşiktaş’ta etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Beşiktaş’ta etkinliklerle kutlanacak
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
E-ticaret Sektöründe Dropshipping Yöntemine İlgi Artıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.