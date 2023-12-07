Husumetliler arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Olay, Aşağımahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Z. ile evine gelen R.Z., T.T., B.T. isimli şahıslar arasında ailevi meseleden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında çıkan silahlı çatışmada R.Z. (38) göğsünden, B.T. (30) ise bacağından vurularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tabanca ile ateş edilmesi neticesinde yaralanan iki şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan R.Z.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekiplerince T.T., A.O.Z. ve B.Z. gözaltına alındı.

