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Husumetliler arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

07.12.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de ailevi meselelerden dolayı evini bastığı husumetlisi ile silahlı çatışmaya giren 3 kişiden 2’si vurularak yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Aşağımahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Z. ile evine gelen R.Z., T.T., B.T. isimli şahıslar arasında ailevi meseleden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında çıkan silahlı çatışmada R.Z. (38) göğsünden, B.T. (30) ise bacağından vurularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tabanca ile ateş edilmesi neticesinde yaralanan iki şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan R.Z.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekiplerince T.T., A.O.Z. ve B.Z. gözaltına alındı.

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