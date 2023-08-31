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Husumetlisine pompalı tüfekle ateş etti

31.08.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında zafer yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.

Husumetlisine pompalı tüfekle ateş etti

Çorum’da bir kişi husumetli olduğu şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Park halindeki bir otomobil saçmaların hedefi oldu.

Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.G. (18) Küçük Abdullah 2. Sokak’ta daha önceden husumetli olduğu M.A. (17), E.Y. ve yanında bulunan bir kişiye sokak üzerinde pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki bir otomobile isabet etti.
Polis ekipleri olaya karışan G.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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