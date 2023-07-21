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Husumetlisini ayaklarından vuran sanığa 14 yıl hapis cezası

21.07.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da husumetlisi olduğu kişiyi evinin önünde ayaklarından, 8 farklı noktadan silah ile ateş ederek vuran sanık, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2022 yılında Kastamonu il merkezi İsmailbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. ile evinin önünde karşılaşan M.S.O. arasında kavga çıktı. Silahtan çıkan kurşunların ayağındaki 8 farklı noktaya isabet etmesi neticesinde yaralanan H.H., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan M.S.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.S.O. hakkında “kasten adam öldürme” suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında M.S.O., yaptığı savunmasında beraatını talep ederek, “Ben bir el ateş etmek istedim fakat silahtaki bir aksaklık nedeniyle birden çok kez atış yapıldı. Kurşunlar vücudunun altı bölgesine isabet etmiştir. Kasten öldürme niyetim yoktu” dedi.
Savunmanın ardından Cumhuriyet savcısı tarafından sanık hakkındaki mütalaa okundu. Sanık ve tanıklar ile avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkındaki kararını açıkladı. M.S.O.’nun “kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, eylemin teşebbüs aşamasında olduğundan ötürü müebbet hapis cezasını iyi hal indirimi olmaksızın, 14 yıl hapis cezasına düşürülmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

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