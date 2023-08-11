YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Husumetlisini çağırıp çatıdan ateş açtı

Husumetlisini çağırıp çatıdan ateş açtı

11.08.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da bir şahıs husumetli olduğu vatandaşı çağırıp çatıdan tüfekle ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği vatandaş ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çorum il merkezi Bahçelievler Mahallesi 7. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. isimli şahıs husumetlisi olduğu M.B.’yi telefonla arayarak yanına çağırdı. M.B.’nin sokağa geldiği sırada bir evin çatısına çıkan İ.K., pompalı tüfek ile ateş açtı. Silah seslerinin üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği M.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.B., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. İpeklievler 21. Sokak üzerinde bulunan boş bir araziye pompalı tüfeği atarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandıSu ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı
Kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybettiKavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:40
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
19:51
Yatsı
21:21

Çorum Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cumartesi

Enginin eczanesi
Alaca
Sevgi eczanesi
Bayat
Kargi eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Demet eczanesi
Osmancik
Sungurlu eczanesi
Sungurlu
Gözde eczanesi
Lacin
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.