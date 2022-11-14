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Husumetlisini kaçırdı, darp edip tabancayla yaraladı

14.11.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişi, yolda karşılaştığı husumetlisini arabaya bindirerek boş araziye götürdükten sonra önce dövüp ardından tabancayla bacaklarından ve çenesinden yaraladı.

Olayın ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, olay, 27 Ekim günü saat 12.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Vedat Toraman (20), arkadaşı Musa Zengin (26) ile birlikte otomobille gezdiği sırada, husumetlisi olan Seyit Mehli’yi (20) gördü. İddiaya göre, Vedat Toraman, araçtan inerek, Seyit’i silah zoruyla arabaya bindirip merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi’nde boş bir araziye götürdü.

Vedat Toraman, Seyit Mehli’yi döverek arabadan boş arazi içerisine indirdi. Vedat bir süre daha Seyit’i dövmeye devam etti. Ardından yanında bulundurduğu tabanca ile Seyit’in bacaklarına daha sonra çenesine ateş açıp olay yerinden arkadaşı Musa Zengin ile kaçtı.
Bölgeden geçen bir kişi, yerde kanlar içerisinde yatan Seyit’i görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Seyit Mehli’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavisi devam eden Mehli’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Vedat Toraman ve arkadaşı Musa Zengin saklandıkları yerde cinayet polislerinin operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Vedat Toraman emniyette verdiği ifadede, 12 Ocak günü poğaça almak için gittiği fırında saldırıda öldürülen Mücahit Toraman’ın (25) kardeşi olduğu, Seyit Mehli’yi ise bu cinayetten sorumlu tuttuğunu ve ağabeyi öldürülen Gökhan Özdemir’e laf taşıdığını öne sürdü.

Adliyeye sevk edilen Toraman ve arkadaşı Zengin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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