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  4. Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp darp etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Husumetlisini sokak ortasında bıçaklayıp darp etti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

07.04.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de aynı fabrikada çalıştığı arkadaşı ile husumeti olan kişi, iş çıkışında arkadaşının önünü keserek sokak ortasında darp edip bıçakladı.

Ağır yaralanan kişinin yaşam mücadelesi devam ederken olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy’de daha önceden aynı iş yerine çalışan Ayhan Ö. ve M.H. arasında yaşanan uzun süreli husumet bıçaklı saldırı ile sonuçlandı.

Geçtiğimiz gün Ayhan Ö.’nün işten çıkmasını bekleyen husumetlisi M.H. ve S.H., işten çıkan Ayhan Ö. ’nün önünü keserek önce darp etti sonrasında ise defalarca bıçakladı. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken ağır yaralı şekilde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Ayhan Ö.’nün yaşam mücadelesi devam ediyor.

HUSUMETLİSİNE DEHŞETİ YAŞATTI, YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşananlar üzerinde olay yeri ve çevresinde çalışma yapan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan M.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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