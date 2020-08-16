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Husumetlisinin evinin önünde havaya ateş edince gözaltına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.08.2020 14:21 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, bir şahıs, eski husumetlisinin evinin önünde havaya ateş açması sonucu gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2516 Sokak içerisine gelen E.D., isimli bir şahıs, sokak içerisinde ikamet eden ismi öğrenilemeyen husumetlisinin evinin önünde havaya tabancayla 1 el ateş etti.

Husumetlisinin evinin önünde havaya ateş edince gözaltına alındı

Adıyaman’da, bir şahıs, eski husumetlisinin evinin önünde havaya ateş açması sonucu gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 2516 Sokak içerisine gelen E.D., isimli bir şahıs, sokak içerisinde ikamet eden ismi öğrenilemeyen husumetlisinin evinin önünde havaya tabancayla 1 el ateş etti. Silah sesi üzerine tedirgin olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs daha sonra polis merkezine götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Husumetlisinin evinin önünde havaya ateş edince gözaltına alındı

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