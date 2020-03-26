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Hüyük Belediyesi’nin bahar dönemi çalışmaları hız kazandı

KONYA HABERLERİ  | 26.03.2020 12:45 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, belediye ekipleri tarafından ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yürütülen çalışmalar hız kazandı.Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in ilgili birimlere talimatı sonrasında başlatılan faaliyetlerle ekiplerin ilçe genelinde yeşil dokuyu daha da zenginleştirme adına fidan dikimi faaliyetlerini yoğunlaştırdığı belirtildi.

Konya’nın Hüyük ilçesinde, belediye ekipleri tarafından ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yürütülen çalışmalar hız kazandı.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in ilgili birimlere talimatı sonrasında başlatılan faaliyetlerle ekiplerin ilçe genelinde yeşil dokuyu daha da zenginleştirme adına fidan dikimi faaliyetlerini yoğunlaştırdığı belirtildi. Ekipler bir yandan çalışma yürütülen noktalarda yeni fidanları toprakla buluştururken, bazı güzergahlarda ise yollara kadar uzanan ağaçların dallarında budama faaliyetlerine başlandı.
Öte yandan, ilçe merkezi ve dış mahallelerde bulunan tüm şehit mezarlarına ise gül fidanları dikimlerinin yapıldığı, yıpranan Türk bayraklarının yenileriyle değiştirildiği kaydedildi.

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