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Hüyük ve Beyşehir kapalı sistemle sulanacak

KONYA HABERLERİ  | 06.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ve Beyşehir ilçesinde “Göz Hakkı” sloganıyla başlatılarak hayata geçirilecek projenin devreye girmesiyle bölgedeki 179 bin 950 dekarlık tarım alanının kapalı sistemle sulamaya açılacağını söyledi.Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, proje ile sulama kapasiteli 4 ayrı depolama ve terfi hatlı Beyşehir-Hüyük-Kıreli Kapalı Sulama Sistemiyle Beyşehir Gölü çevresindeki ekili alanların kayıpsız bir şekilde suyla buluşacağını belirtti.

Hüyük ve Beyşehir kapalı sistemle sulanacak

Konya’nın Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük ve Beyşehir ilçesinde “Göz Hakkı” sloganıyla başlatılarak hayata geçirilecek projenin devreye girmesiyle bölgedeki 179 bin 950 dekarlık tarım alanının kapalı sistemle sulamaya açılacağını söyledi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, proje ile sulama kapasiteli 4 ayrı depolama ve terfi hatlı Beyşehir-Hüyük-Kıreli Kapalı Sulama Sistemiyle Beyşehir Gölü çevresindeki ekili alanların kayıpsız bir şekilde suyla buluşacağını belirtti. Seçim manifestosunda “Göz Hakkı” olarak adlandırdıkları projenin bölgede hayata geçirilebilmesi için AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Gülay Samancı ile Hüyük ve Beyşehir AK Parti İlçe Başkanlarıyla beraber Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak destek talebinde bulunduklarını hatırlatan Çiğdem, “2019 yılı mart ayında DSİ Konya 4.Bölge Müdürlüğü tarafından başlayan ’Göz Hakkı’ projemiz, 2020 Haziran dönemine gelindiğinde Konya Büyükşehir Belediyemizin de destek ve katkıları ile 11 proje arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza gönderilmişti. Bu projenin bölgemizde hayata geçirilmesine ilişkin girişim ve talebimize verilen destekle yürütülen çalışmalarımızın meyvesini almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beyşehir-Hüyük-Kıreli Kapalı Sistem Sulama Projemiz Hüyük ve Beyşehir ilçelerimizde emeğini topraktan sağlayan çiftçi hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Çiğdem, projenin başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür ederken şunları kaydetti: “Proje başladığından bu güne kadar takibini yapan başta Konya milletvekillerimiz Gülay Samancı ve Tahir Akyürek olmak üzere tüm Konya milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürlüğümüze, DSİ Konya Bölge Müdürlüğümüze, projeyi dinledikten sonra bölgemizin tarihine, geleceğine yön verecek adımın atılması talimatını veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a,Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ve son olarak projemize onay veren, bizlere inanan ve güvenen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilçe ve bölge halkımız ile tüm çiftçilerimiz adına minnet ve şükranlarımı sunarım.”

Hüyük ve Beyşehir kapalı sistemle sulanacak

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