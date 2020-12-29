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Hüyük, yükseköğrenime kavuşacağı günleri bekliyor

KONYA HABERLERİ  | 29.12.2020 16:37 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük İlçesi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapım çalışmaları süren Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binası ve TOKİ inşaat sahalarında incelemelerde bulundu.Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hüyük Meslek Yüksekokul hizmet binası inşaat alanında incelemede bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hüyük, yükseköğrenime kavuşacağı günleri bekliyor

Konya’nın Hüyük İlçesi Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapım çalışmaları süren Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binası ve TOKİ inşaat sahalarında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hüyük Meslek Yüksekokul hizmet binası inşaat alanında incelemede bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, daha sonra TOKİ Başkanlığı tarafından kent merkezinde yürütülen 2.etap toplu konut inşaat alanında incelemeler yaptı.
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük için çok önemli olan her iki projenin hayata geçirilmesini tüm yöre insanı gibi kendilerinin de dört gözle beklediklerini belirterek, "Bu yıl hava şartlarının da uygun gitmesi nedeniyle her iki projemizin inşaat çalışmaları da hız kesmeden halen sürüyor. Yüksekokul binamızın tamamlanmasıyla ilçemizde başlayacak olan yükseköğrenimde turizm, organik tarım ve güzel sanatlar bölümlerinin açılmasını talep ettik. Yüksekokul binamızın yapımına katkı sunan Selçuk Üniversitesi Rektörlüğümüz başta olmak üzere hayırsever işadamımız Kamil Akkanat Bey’e de ilçem adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İkinci etap proje kapsamında ilçemizde halen 142 konut yapımı için de çalışmalar sürüyor" şeklinde konuştu.

Hüyük, yükseköğrenime kavuşacağı günleri bekliyor

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