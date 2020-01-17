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  4. Hüyüklü öğrenciler Konya Bilim Merkezi gezisi

Hüyüklü öğrenciler Konya Bilim Merkezi gezisi

KONYA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri, ilçe belediyesinin düzenlediği Konya gezisine katıldı.Hüyük Mutlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Akpınar, Hüyük Belediyesi tarafından kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında Konya Bilim Merkezi’ne gezi etkinliği düzenlediklerini söyledi.Gezi programına Hüyük Mutlu İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerinin de katıldığını kaydeden Akpınar, “Ayrıca, öğrencilerimiz bir üst öğrenim kurumlarına tanıtım çalışmaları kapsamında Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Karatay Fen Lisesi’ni de ziyaret etti.

Konya’nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri, ilçe belediyesinin düzenlediği Konya gezisine katıldı.
Hüyük Mutlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Akpınar, Hüyük Belediyesi tarafından kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında Konya Bilim Merkezi’ne gezi etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Gezi programına Hüyük Mutlu İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencilerinin de katıldığını kaydeden Akpınar, “Ayrıca, öğrencilerimiz bir üst öğrenim kurumlarına tanıtım çalışmaları kapsamında Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Karatay Fen Lisesi’ni de ziyaret etti. Katkılarından ve okulumuza verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ünal’a şükran duygularımızı ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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