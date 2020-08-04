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Hüyük’te artan vakalar sebebiyle iki hafta süreyle pazar kurulmayacak

KONYA HABERLERİ  | 04.08.2020 18:00 | Son Güncelleme

Konya’nın sıfır vakalı ilçeleri arasında iken son günlerde artan korana virüs (Covid-19) vakaları sebebiyle Hüyük ilçesinde, ilçe merkezi ve dış mahallelerde kurulan halk pazarlarının belediye tarafından toplum sağlığının korunması amacıyla iki hafta süreyle faaliyete kapatıldığı bildirildi.Hüyük Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki pazar ile dış mahallelerde farklı günlerde kurulmakta olan pazarların korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde iki hafta süreyle faaliyetine ara verildiği belirtildi.

Hüyük’te artan vakalar sebebiyle iki hafta süreyle pazar kurulmayacak

Konya’nın sıfır vakalı ilçeleri arasında iken son günlerde artan korana virüs (Covid-19) vakaları sebebiyle Hüyük ilçesinde, ilçe merkezi ve dış mahallelerde kurulan halk pazarlarının belediye tarafından toplum sağlığının korunması amacıyla iki hafta süreyle faaliyete kapatıldığı bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, Perşembe günleri kurulan ilçe merkezindeki pazar ile dış mahallelerde farklı günlerde kurulmakta olan pazarların korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde iki hafta süreyle faaliyetine ara verildiği belirtildi. Hüyük’te pandemi sürecinde de pazar yeri aynı önlemler kapsamında yaklaşık bir ay süreyle kapalı kalmış, Haziran ayı içerisinde yapılan düzenlemeler sonrasında yeniden açılarak yöre halkına hizmet vermeye başlamıştı.

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