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Hüyük’te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 30.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, bağımlılıkla mücadele konulu toplantı düzenlendi.Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından teknoloji bağımlılığına kadar birçok konu ele alındı.

Hüyük’te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, bağımlılıkla mücadele konulu toplantı düzenlendi.
Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından teknoloji bağımlılığına kadar birçok konu ele alındı. Toplantıda, özellikle gençlerin madde bağımlılığından uzak tutulması için tüm kurumların üzerine düşen görevi yerine getirmeleri ve geleceğin teminatı olan gençlerin sağlıklı birer birey olarak yetişmesinin gayreti içerisinde olunması gerektiği kaydedildi. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edilerek çocukların ve gençlerin düştüğü bu sıkıntılardan kurtarılması, diğer taraftan da onları zehirleyenlerle mücadele konusunda her türlü tedbirin el birliğiyle alınması gerektiği dile getirildi.
Toplantıya, İlçe Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Ateş, daire amirleri, Jandarma ve İlçe Emniyet Teşkilatı yöneticileri katıldı.

Hüyük’te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

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