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Hüyük’te “geleceğe nefes” olmak için fidanlar toprakla buluşturuldu

KONYA HABERLERİ  | 11.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.Hüyük ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında çok sayıda orman fidanı toprakla buluşturuldu.
Hüyük ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. "Geleceğe nefes, dünyaya nefes” sloganıyla, ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun tüm kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak ve çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmalara Hüyük ilçesinden de destek geldi. Hüyük Kaymakamlığı, Hüyük İlçe Belediyesi ve Hüyük Orman İşletmesi işbirliğinde ilçe genelinde başlatılan ağaçlandırma kampanyası kapsamında bin orman fidanı toprakla buluşturuldu. Bu kapsamda Hüyük-Doğanhisar kara yolu ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen fidan dikme çalışmalarına, programa katılan İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş de destek verdi.
Hüyük Orman İşletme Şefi Mustafa Alınkaya, ilçede bulunan kurum müdürleri ile jandarma ve emniyet mensuplarının da katıldığı fidan dikme faaliyetleri sonrasında toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

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