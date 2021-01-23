YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Hüyük’te Gençlik ve Tarım Kampı’ndaki kerpiç evlerde sona doğru

Hüyük’te Gençlik ve Tarım Kampı’ndaki kerpiç evlerde sona doğru

23.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hüyük’te Gençlik ve Tarım Kampı’ndaki kerpiç evlerde sona doğru

Konya’nın Hüyük ilçesinde bir proje kapsamında kurulan Gençlik ve Tarım Kampı’nda kerpiç evlerin inşaatının bitmek üzere olduğu belirtildi.Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye’nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı’nın Hüyük ilçesinde kurulmakta olduğunu bildirdi.

Konya’nın Hüyük ilçesinde bir proje kapsamında kurulan Gençlik ve Tarım Kampı’nda kerpiç evlerin inşaatının bitmek üzere olduğu belirtildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye’nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı’nın Hüyük ilçesinde kurulmakta olduğunu bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle 2019 yılında bir proje kapsamında yapımına başlanan çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Çiğdem, inşaat halindeki evlerin yapımının ise tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Çiğdem, proje kapsamında kampta 25 kerpiç evin inşa edilmekte olduğuna dikkati çekerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 200’er kişilik gruplar halinde ilçemize göndereceği öğrenciler, kamptaki evlerde bir hafta süreyle konaklayacak. Bu öğrenciler burada tarım dersleri alacak, tarımı öğreneceği ilçemizde üretimi yapılan tarım ürünlerini yetiştirecek. Bu öğrenci hareketliliği, ilçemizin ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Çiğdem, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu, Konya’nın ve Hüyük ilçesinin de tarımda söz sahibi bir il ve ilçesi konumunda bulunduğunu hatırlatarak, "İnşallah, gençlerimiz tarım nasıl yapılır, yapılıyor Hüyük ilçemizde öğrenecek. Ülkemiz için bir ilk olacak projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:07
İkindi
15:47
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Hülya Eczanesi
Karatay
Esra Ayhan Eczanesi
Selcuklu
Hacettepe Eczanesi
Selcuklu
İstanbul Eczanesi
Selcuklu
Özdur Eczanesi
Selcuklu
Yücel Eczanesi
Selcuklu
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

80 yaşında kitap hayaline kavuştu

80 yaşında kitap hayaline kavuştu

Kovid-19'un izini süren filyasyon ekipleri zorlu koşulları anlattı

Kovid-19'un izini süren filyasyon ekipleri zorlu koşulları anlattı

Kovid-19'un izini süren filyasyon ekipleri zorlu koşulları anlattı

Kovid-19'un izini süren filyasyon ekipleri zorlu koşulları anlattı

GÜNCELLEME - Konya'da 2 kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da 2 kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

Başkan Çiğdem, belediye personeliyle buluştu

Başkan Çiğdem, belediye personeliyle buluştu

Başkan Altay: "Okul koridorlarında cıvıl cıvıl sesleri duymayı özledik"

Başkan Altay: "Okul koridorlarında cıvıl cıvıl sesleri duymayı özledik"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.