Hüyük’te Gençlik ve Tarım Kampı’ndaki kerpiç evlerde sona doğru

Konya’nın Hüyük ilçesinde bir proje kapsamında kurulan Gençlik ve Tarım Kampı’nda kerpiç evlerin inşaatının bitmek üzere olduğu belirtildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Türkiye’nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı’nın Hüyük ilçesinde kurulmakta olduğunu bildirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle 2019 yılında bir proje kapsamında yapımına başlanan çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Çiğdem, inşaat halindeki evlerin yapımının ise tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Çiğdem, proje kapsamında kampta 25 kerpiç evin inşa edilmekte olduğuna dikkati çekerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 200’er kişilik gruplar halinde ilçemize göndereceği öğrenciler, kamptaki evlerde bir hafta süreyle konaklayacak. Bu öğrenciler burada tarım dersleri alacak, tarımı öğreneceği ilçemizde üretimi yapılan tarım ürünlerini yetiştirecek. Bu öğrenci hareketliliği, ilçemizin ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Çiğdem, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu, Konya’nın ve Hüyük ilçesinin de tarımda söz sahibi bir il ve ilçesi konumunda bulunduğunu hatırlatarak, "İnşallah, gençlerimiz tarım nasıl yapılır, yapılıyor Hüyük ilçemizde öğrenecek. Ülkemiz için bir ilk olacak projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

