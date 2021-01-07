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Hüyük’te göl kıyılarının çehresi değişecek

KONYA HABERLERİ  | 07.01.2021 12:28 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan ilçeye bağlı mahallelerde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla göl sahilinin çehresinin değişeceğini söyledi.Başkan Mehmet Çiğdem, İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ile birlikte Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Kıreli, Budak ve Tolca Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Hüyük’te göl kıyılarının çehresi değişecek

Konya’nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Beyşehir Gölüne kıyısı bulunan ilçeye bağlı mahallelerde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla göl sahilinin çehresinin değişeceğini söyledi.
Başkan Mehmet Çiğdem, İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ile birlikte Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Kıreli, Budak ve Tolca Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Çiğdem, Kaymakam Demirkol’a sahil boyunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Kıyı bandında yürütülen düzenleme projesi çerçevesinde plaj, kuş gözlem evleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, balıkçı barınakları ile sportif tesislerin yapılmasının planlandığını vurgulayan Başkan Çiğdem, yürütülen bu çalışmaların bölgenin de doğal dokusunun bozulmadan gerçekleştirilmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Hüyük’te göl kıyılarının çehresi değişecek

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