YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Hüyük’te kar seferberliği

Hüyük’te kar seferberliği

18.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hüyük’te kar seferberliği

Konya’nın Hüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Hüyük Belediyesi ekipleri yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu.Hüyük’te kar yağışıyla birlikte gelen kar fırtınası, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açsa da Hüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmayla kapalı yol kalmadı.

Konya’nın Hüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Hüyük Belediyesi ekipleri yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu.
Hüyük’te kar yağışıyla birlikte gelen kar fırtınası, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açsa da Hüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmayla kapalı yol kalmadı. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, kar yağışının etkili olmaya başladığı anlardan itibaren karla mücadele ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir kar temizliği mesaisinin içerisinde yer aldığını vurgulayarak, "Ekiplerimizin kar temizliği çalışmaları gece gündüz demeden kesintisiz olarak devam etti. İlçe merkezi ve 23 mahallemizde ulaşıma kapalı yolumuz bulunmuyor" dedi.
Kar yağışının durmasının ardından da ekiplerin bir yandan kar temizliği, diğer yandan da buzlanmaya karşı çalışmalar yürüttüğünü aktaran Başkan Çiğdem, şunları kaydetti: "Ekiplerimizin, ilçemiz halkının yoğun olarak kullandığı kent merkezindeki ortak kullanım alanlarında tuzlama çalışmaları da sürmektedir. Bu anlamda, ekiplerimizin çalışmasına destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Hüyük’te kar seferberliği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
06:09
Sabah
07:29
Öğle
13:09
İkindi
16:10
Akşam
18:39
Yatsı
19:54

Konya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Altun Eczanesi
Karatay
Melissa Eczanesi
Karatay
Gülden Eczanesi
Selcuklu
Güven Eczanesi
Selcuklu
İlaçevi Eczanesi
Selcuklu
İrem Eczanesi
Selcuklu
Mekan-I Şifa Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminerleri dijital platformlardan devam ediyor

‘Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu’ seminerleri dijital platformlardan devam ediyor

Meram Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Meram Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Meram Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Meram Belediyesi, sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Selçuklu’da çocuklara şivlilik sürprizi

Selçuklu’da çocuklara şivlilik sürprizi

Konya'da FETÖ firarisi eski polis saklandığı evde yakalandı

Konya'da FETÖ firarisi eski polis saklandığı evde yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.