Hüyük’te kar seferberliği

Konya’nın Hüyük ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Hüyük Belediyesi ekipleri yolları ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu.

Hüyük’te kar yağışıyla birlikte gelen kar fırtınası, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açsa da Hüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü yoğun çalışmayla kapalı yol kalmadı. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, kar yağışının etkili olmaya başladığı anlardan itibaren karla mücadele ekiplerinin ilçe genelinde yoğun bir kar temizliği mesaisinin içerisinde yer aldığını vurgulayarak, "Ekiplerimizin kar temizliği çalışmaları gece gündüz demeden kesintisiz olarak devam etti. İlçe merkezi ve 23 mahallemizde ulaşıma kapalı yolumuz bulunmuyor" dedi.

Kar yağışının durmasının ardından da ekiplerin bir yandan kar temizliği, diğer yandan da buzlanmaya karşı çalışmalar yürüttüğünü aktaran Başkan Çiğdem, şunları kaydetti: "Ekiplerimizin, ilçemiz halkının yoğun olarak kullandığı kent merkezindeki ortak kullanım alanlarında tuzlama çalışmaları da sürmektedir. Bu anlamda, ekiplerimizin çalışmasına destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız nezdinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



