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Hüyük’te kaymakam ve belediye başkanı korona virüs denetiminde

KONYA HABERLERİ  | 16.12.2020 14:40 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yürütülen denetimler dolayısıyla ilçe kaymakamı ve belediye başkanı da sahaya çıktı.Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede görev yapan kurum amirleri ile filyasyon ekiplerinin de eşliğinde ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları iş yerlerinde ziyaret etti.

Hüyük’te kaymakam ve belediye başkanı korona virüs denetiminde

Konya’nın Hüyük ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yürütülen denetimler dolayısıyla ilçe kaymakamı ve belediye başkanı da sahaya çıktı.
Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçede görev yapan kurum amirleri ile filyasyon ekiplerinin de eşliğinde ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları iş yerlerinde ziyaret etti. Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, ziyaretlerde esnaflara maske, fiziki mesafe ve hijyen konularındaki hassasiyete dikkat çekti. Demirkol ve Çiğdem, kurallara uygun hareket etmenin kişisel sağlığın yanında toplum sağlığı için de önemli olduğunun altını çizerken, “Herkes maskelerini mutlaka takmalı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalılar. Çünkü vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Bu tür ziyaret ve denetimlerimizin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

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