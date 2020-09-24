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Hüyük’te korona virüs denetimleri yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 24.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.İlçe genelinde yapılan kapsamlı denetime, Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de katıldı.

Konya’nın Hüyük ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İlçe genelinde yapılan kapsamlı denetime, Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de katıldı. İlçede göreve yeni başlayan Kaymakam Demirkol, ilk kez bu kapsamda gerçekleştirilen denetimde esnaf ve vatandaşlarla da tanışarak sohbet etti. Kaymakam Demirkol ve Başkan Çiğdem, ilçede görev yapan kurum amirleri ve filyasyon ekipleriyle birlikte denetimler çerçevesinde ziyaret ettiği esnaflardan korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için maske, fiziki mesafe ve hijyen konularındaki kurallara mutlaka uymaları gerektiğini de hatırlatarak, “Sağlık için hepimiz için tüm vatandaşlarımızdan, esnafımızdan toplumun her kesiminden özellikle rica ediyoruz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına hayatımızın her alanında uyalım. Tedbiri elden bırakmayalım” diye konuştu.
Denetimlerin sona ermesinin ardından Kaymakam Cüneyt Demirkol, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’e iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

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