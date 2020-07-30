Hüyük’te KOSKİ yatırım ve çalışmaları istişare edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, Hüyük İlçe Belediyesi’ni ziyaret ederek ilçede devam eden yatırımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyarette Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Genel Müdür Ahmet Demir ile ilçede yürütülen KOSKİ yatırımlarını istişare ederken, daha sonra çalışma yürütülen ve yürütülecek bölgelerde birlikte incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Çiğdem, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerdeki içme ve sulama suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri ile ilgili en yetkili isim olan KOSKİ Genel Müdürü Demir’i ilçede ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Genel müdürümüz, Çamlıca’dan başlayıp Selki, İmrenler, Burunsuz, Köşk bölgesinde arıtma tesisi ve Köşk pınarlarının değerlendirilmesi, Hüyük, Mutlu, Suludere, Görünmez atıklarının Görünmez Mahallesi’nden kapalı sistemle aktarımı, Pınarbaşı, İlmen, Çavuş, Göçeri, Kıreli, Tolca, Başlamış, Budak, Çukurkent arıtma tesisi planlanan alanlarında yerinde incelemeler yaparak sorunların çözümü için ilgili birimlere talimatlar verdi. Tüm mahallelerimizdeki İçme suyu depolarının sağlıklaştırılması ve yeni yapılacak olan depolarla ilgili planlamalar yaptık. KOSKİ Genel Müdürümüz Ahmet Demir nezdinde başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere ilçeme katkı sunan, emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KOSKİ Genel Müdürü Demir de, Hüyük ve mahallelerinde oluşan sorunları da yerinde görüp tespitini yaptıklarını belirterek, “En kısa sürede bunları gidereceğiz. Bu zaman zarfında kazım işleri, toz topraktan dolayı halkımıza biraz rahatsızlık verebiliriz. Şimdiden bu konuda oluşabilecek aksaklıklarla ilgili hoşgörü ve anlayış beklediğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



