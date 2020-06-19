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Hüyük’te okullar LGS’ye hazır

KONYA HABERLERİ  | 19.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde liselere geçiş sınavı (LGS) yapılacak okulların dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin LGS öncesi ilçede bulunan sınav merkezi eğitim kurumlarında yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında dezenfeksiyon çalışması başlattığını söyledi.Başkan Çiğdem, çalışmaların bugün itibariyle sona erdiğini belirterek, sınav yapılacak okulların hijyen konusunda da LGS’ye hazır hale getirildiğini bildirdi.

Hüyük’te okullar LGS’ye hazır

Konya’nın Hüyük ilçesinde liselere geçiş sınavı (LGS) yapılacak okulların dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin LGS öncesi ilçede bulunan sınav merkezi eğitim kurumlarında yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında dezenfeksiyon çalışması başlattığını söyledi.
Başkan Çiğdem, çalışmaların bugün itibariyle sona erdiğini belirterek, sınav yapılacak okulların hijyen konusunda da LGS’ye hazır hale getirildiğini bildirdi. Çiğdem, "Kıymetli velilerimiz ve sınava girecek gençlerimizin sağlığı için Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Sınav salonlarında gerekli dezenfeksiyon işlemlerini tamamladık. Gençlerimize girecekleri sınavda zihin açıklığı ve başarılar diliyorum" dedi.

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