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Hüyük’te tatlı su sevinci

KONYA HABERLERİ  | 10.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, tatlı su sıkıntısı yaşayan yerleşim merkezlerinde içme suyu aramasına yönelik yürütülen çalışmalar sonuç verdi.Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük ilçesinde tatlı su sıkıntısı yaşayan her mahalleye bir içme suyu kuyusu hedefiyle başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Konya’nın Hüyük ilçesinde, tatlı su sıkıntısı yaşayan yerleşim merkezlerinde içme suyu aramasına yönelik yürütülen çalışmalar sonuç verdi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük ilçesinde tatlı su sıkıntısı yaşayan her mahalleye bir içme suyu kuyusu hedefiyle başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün de desteğiyle jeoloji mühendisleri ve mahalle halkı ile yapılan istişareler sonucu belirlenen noktalarda yürütülen sondaj ve kazı çalışmaları neticesinde bulunan suların vatandaşların kullanımına sunulduğunu vurgulayan Başkan Çiğdem, “Rabbimin insan için özel olarak yarattığı dünya, yine özel olarak yaratılmış olan suyla canlandırılmıştır. Tüm canlılar için büyük bir nimet olarak suyu yaratan Rabbim bizlere de bu suyu yine insanlara erişmesine vesile kılmıştır. Halkımızın kullanımına sunduğumuz suların vatandaşlarımıza şifa olmasını temenni ediyorum. Su hayattır, elhamdülillah Rabbim son olarak Selki Mahallemizde de bizleri ve vatandaşlarımızı, beklentimiz olan istediğimiz suya kavuşturdu şükürler olsun. Selki Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

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Ertürk Eczanesi
Selcuklu
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