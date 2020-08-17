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Hüyük’teki kazada yaralanan sürücü de hayatını kaybetti

KONYA HABERLERİ  | 17.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 8 gün önce otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Çınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kazada yaralanarak Konya’ya nakledilen ve yoğun bakımda tedavi gören Yusuf Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Hüyük’teki kazada yaralanan sürücü de hayatını kaybetti

Konya’nın Hüyük ilçesinde, 8 gün önce otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Çınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanarak Konya’ya nakledilen ve yoğun bakımda tedavi gören Yusuf Çınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. 9 Ağustos günü, Hüyük-Konya Karayolu İmrenler Mahallesi kavşağında yaşanan trafik kazasında, Yusuf Çınar yönetimindeki 34 AVP 71 plakalı Toyota marka otomobil, Levent Duman’ın kullandığı 42 U 5967 plakalı Iveco marka kamyonetle çarpışmıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yusuf Çınar ile eşi Fatma Çınar kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, durumu ağır olan Yusuf Çınar Konya’daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Kazada ağır yaralanan sürücünün oğlu Serkan Çınar ise kaldırıldığı Hüyük Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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