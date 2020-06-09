YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Hüyük’teki tarihi kaplıcalar ve camiler restore edilecek

Hüyük’teki tarihi kaplıcalar ve camiler restore edilecek

KONYA HABERLERİ  | 09.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde bulunan tarihi kaplıca ve camilerin aslına uygun olarak restore edileceği belirtildi.Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Hüyük’teki tarihi kaplıcalar ve camiler restore edilecek

Konya’nın Hüyük ilçesinde bulunan tarihi kaplıca ve camilerin aslına uygun olarak restore edileceği belirtildi.
Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Hüyük ilçesini ziyaret etti. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ile beraber ilçede bulunan vakıflara ait tarihi mekanları gezdi. Bu kapsamda aslına uygun olarak yeniden restore edilmesi planlanan ilçeye bağlı Tolca ve Çavuş mahallelerindeki camiler ile Köşk ve Çavuş mahallesindeki kaplıcalar da gezildi. Başkan Çiğdem, Nurullah Osmanlı ile birlikte gezdikleri ilçede yer alan vakıf eserlerinin planlanan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını değerlendirdiklerini söyledi. Çiğdem, Hüyük ilçesiyle ilgili hazırlanan projeler ve planlamalarla ilgili istişare ve görüş alışverişinde de bulunduklarını kaydetti.

Hüyük’teki tarihi kaplıcalar ve camiler restore edilecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Çorlu’ya 20 milyon TL’lik yatırım

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

AK Parti’li başkan sokak köpeğine eliyle su içirdi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

Akduman, üretim sahalarını inceledi

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

İtfaiyeciler yakaladıkları yılanı doğal ortamına bıraktı

Konya Namaz Vakitleri 9 Haziran Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:21
Öğle
12:54
İkindi
16:47
Akşam
20:18
Yatsı
21:57

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Salı

Canbulat Eczanesi
Karatay
Taşkıran Eczanesi
Karatay
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Defne Eczanesi
Selcuklu
Dudu Eczanesi
Selcuklu
Gülyiğit Eczanesi
Selcuklu
Kulu Cihan Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kulu’da ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesi

Kulu’da ekili alanlarda cüce virüs hastalığı şüphesi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Ereğli’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.