Hüyük’ten Suriye’ye yardım seferberliği

Konya’nın Hüyük ilçesinde, Suriye’nin İdlip kentinde zor koşullarda yaşam süren mülteci durumundaki ihtiyaç sahiplerine yönelik bir yardım kampanyası başlatıldı.

Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, başlatılan yardım kampanyası dolayısıyla ilçenin 23 mahalle muhtarıyla düzenlediği toplantıda bir araya geldi. Hüyük Kaymakamlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Hüyük Şubesi tarafından Hüyük Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Suriye’nin İdlib kentinte mülteci ve muhacir durumunda bulunan insanlara ilçeden topyekün bir seferberlik içerisinde hareket edilerek yapılması planlanan yardım konuları ele alındı. Toplantıda, başlatılan yardım kampanyasına Hüyük’teki herkesin omuz verip sahip çıkabilmesi anlamında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelindiği vurgulanarak, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bölgeye gönderilebilecek ne tür yardımlar yapılabileceği konuşuldu. İdlib’de zor şartlar altında yaşam süren insanların büyük çoğunluğunun barınabilecekleri bir meskenin yanısıra nakit para ve A’dan Z’ye hem gıda, hem kıyafet ve ısınma gereksinimleri noktasında yardıma ihtiyaçları bulunduğu hatırlatıldı. Yardım kampanyasına yerel yönetim ve mahalle muhtarlıklarının yanısıra, Hüyük’teki sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları ve din görevlilerinin de destek vereceği belirtildi. Toplantıya İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Adem Başaran, İlçe Emniyet Amirliği Polis Merkezi Amir Vekili Polis Memuru Hüseyin Bolcan da katıldı.



