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Hüyük’ün projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında masaya yatırıldı

KONYA HABERLERİ  | 18.06.2020 13:09 | Son Güncelleme

Konya’nın Hüyük ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda masaya yatırıldığı bildirildi.Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Gülay Samancı, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve belediye meclis üyeleri ile birlikte bir heyet halinde Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiklerini belirtti.

Hüyük’ün projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında masaya yatırıldı

Konya’nın Hüyük ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda masaya yatırıldığı bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek ve Gülay Samancı, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve belediye meclis üyeleri ile birlikte bir heyet halinde Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyarette, Bakan Kurum’dan heyet olarak Hüyük’ün projelerine destek istediklerini vurgulayan Başkan Çiğdem, "Hüyük’te hayata geçirilecek olan sulama projeleri, millet bahçesi, ilçe merkezi ve mahallelerimizdeki TOKİ konutları, sahil düzenlemesi gibi bölgemizin önemli projeleri için destek talebinde bulunduk. Hüyük’ün baştan sona tüm sorunlarını Konya milletvekillerimiz, ilçe başkanımız ve ilçe başkan vekilimiz ile belediye meclis üyelerimizle beraber bakanımızla paylaştık. İnşallah yılmadan, bıkmadan, usanmadan bütün sorunları bakanımızın desteği ile beraber çözüme kavuşturacağız" dedi.
AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan da, Hüyük’ün sorunlarının çözümüne yaptığı katkı ve desteklerden dolayı Bakan Kurum’a teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçte de ilçemizin sorunlarının çözülmesi noktasında arayı kapatmak için gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde birlikte mesai yaptığı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı da makamında ziyaret ederek, Hüyük için hazırlanan projeleri istişare edip değerlendirdiklerini belirtti. Çiğdem, ziyarette Hüyük’ün kültür ve turizm konularında görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak, Demircan’a teşekkür etti.

Hüyük’ün projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında masaya yatırıldı

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