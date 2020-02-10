YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Hüzünlü Bir Ponçik kitabı rekora koşuyor

Hüzünlü Bir Ponçik kitabı rekora koşuyor

SAMSUN HABERLERİ  | 10.02.2020 14:03 | Son Güncelleme

Çıkardığı kitaplarıyla büyük bir okuyucu kitlesi oluşan Yazar Çağrı Taner, memleketi Samsun’da imza gününde sevenleriyle bir araya geldi ve doğduğu şehir ile hasret giderdi.İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra memleketi olan Samsun’da da imza günü düzenlemem konusunda okurlarından yoğun şekilde mail ve mesajlar aldığını söyleyen Yazar Çağrı Taner, “Onları kırmayıp bu isteklerini yerine getirdim" dedi.2017 yılında raflarda yerini aldığı ilk gün en çok satanlar listesinde 1 numarayı uzun haftalar meşgul eden yazar Çağrı Taner’in ilk kitabı Hüzünlü Bir Ponçik, 3.

Hüzünlü Bir Ponçik kitabı rekora koşuyor

Çıkardığı kitaplarıyla büyük bir okuyucu kitlesi oluşan Yazar Çağrı Taner, memleketi Samsun’da imza gününde sevenleriyle bir araya geldi ve doğduğu şehir ile hasret giderdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra memleketi olan Samsun’da da imza günü düzenlemem konusunda okurlarından yoğun şekilde mail ve mesajlar aldığını söyleyen Yazar Çağrı Taner, “Onları kırmayıp bu isteklerini yerine getirdim" dedi.
2017 yılında raflarda yerini aldığı ilk gün en çok satanlar listesinde 1 numarayı uzun haftalar meşgul eden yazar Çağrı Taner’in ilk kitabı Hüzünlü Bir Ponçik, 3. senesinde 500 bin gibi bir satış sayısı yakalayarak adını şimdiden efsaneler listesine yazdırdı.
Okuyucular tarafından bir hayli olumlu tepkiler alan kitabın 2.si için Yazar Çağrı Taner’e binlerce mesaj gönderdi.
Gösterilen ilgiden çok memnun kalan genç yazar: “Kitabımda insanlar kendi hayatlarından bir parça bulduğu için bu samimiyeti yakaladı, ben de onları kırmayıp daha iyi şekilde bir iş çıkaracağım” dedi.
Yazar Çağrı Taner, ayrıca Çağrı Taner okuyucularına Hüzünlü Bir Ponçik 2 kitabının 2020 yılında raflarda yerini alacağı müjdesini de verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Huzursuz bacak sendromuna dikkat

Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu

Yeni klibiyle mazlumların sesi oldu

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Fethiye’de engelleri aşıp, evlendiler

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Samsun Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:54
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Akoğlu Eczanesi
Ilkadim
İlyasköy Eczanesi
Ilkadim
Uzun Eczanesi
Ilkadim
Cankor Eczanesi
Atakum
Alp Eczanesi
Kurupelit
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.