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Huzur Bocce Ligi 2021 finalleri Antalya'da tamamlandı

02.12.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huzur Bocce Ligi 2021 finalleri Antalya'da tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021 finallerinde Osmaniye Özden Huzurevi takımı şampiyon oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde 24 takımın katıldığı ve üç gün süren mücadelede Osmaniye Özden Huzurevi ile Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi takımları finale yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç'un açılış topunu atmasıyla başlayan final müsabakasını 12-10 kazanan Osmaniye Özden Huzurevi takımı şampiyonluğu kazandı.

Turnuvayı Aksaray Huzurevi üçüncü, İzmir Narlıdere Huzurevi ise dördüncü sırada tamamladı.

Final müsabakasının ardından dereceye giren takımlara kupa, oyunculara ise madalya verildi.

Orhan Koç, ödül töreninde, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapamadıkları Huzur Bocce Ligi'ni çok önemsediklerini, bu yıl 5'incisini düzenlediklerini ve uluslararası statüye kavuşturmak istediklerini söyledi.

Yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşamaları için mücadele ettiklerini belirten Koç, "Sadece bocce değil, farklı programlar, etkinlikler düzenlemeyi planlanıyoruz. Üniversitelerimizle iş birliği yaparak, 60 yaşın üstündeki büyüklerimizin kampüse gelerek ders almalarını sağlayacağız. İstiyoruz ki bütün büyüklerimizi, evlerinde, huzurevlerinde değil, sürekli üniversite kampüslerinde, sürekli toplumsal yaşam alanlarında aktif olmalarını istiyoruz. Bilgilerini, birikimlerini yeteneklerini nesiller arasına taşımalarını istiyoruz." diye konuştu.

Programda, Fethiye Huzurevi sakinlerinden emekli opera sanatçısı Ömer Ali Otar mini konser verdi.

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