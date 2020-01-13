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  4. Huzur Timleri suçlulara göz açtırmıyor

Huzur Timleri suçlulara göz açtırmıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, aranması bulunan ve üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Huzur Timleri tarafından durumundan şüphelenilen Mustafa G., ile Mikail G., durdurularak arandı.

Huzur Timleri suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman’da, aranması bulunan ve üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Huzur Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Huzur Timleri tarafından durumundan şüphelenilen Mustafa G., ile Mikail G., durdurularak arandı. Yapılan aramalar ve sorgulamalarında Mustafa G’nin 4 ayrı suçtan arandığı, Mikail G’nin üzerinde ise 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

Huzur Timleri suçlulara göz açtırmıyor

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