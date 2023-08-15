Huzur uygulamasında 1061 kişi sorgulandı

Düzce huzur uygulaması il genelinde gerçekleştirildi. Mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması ve polisin varlığının hissettirilmesi, aranan şahısların yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla il merkezinde ve ilçelerinde 34 ekip ve 140 personelin katılımı ile huzur uygulaması yapıldı. Bu çerçevede 1061 şahıs, 44 iş yeri ve 281 araç kontrol edildi. 28 araca toplamda 34 bin 415 lira para cezası kesilirken 5 araç trafikten men edildi. Arama kaydı bulunan 2 şahıs gözaltına alınırken, 3 adet ruhsatsız silah ile 1 adet tüfek ele geçirildi.

