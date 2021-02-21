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Huzur ve güven operasyonunda yakalanan 16 şahıs tutuklandı

21.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine ve hırsızlara yönelik yapılan huzur ve güven operasyonunda gözaltına alınan 187 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine ve hırsızlara yönelik yapılan huzur ve güven operasyonunda gözaltına alınan 187 şüpheliden 16’sı tutuklandı. Operasyonda çok sayıda suç aleti ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine ve hırsızlara yönelik huzur ve güven operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda çeşitli suçlardan toplam 187 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda 43 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapılırken, 7 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 42 şüpheliye işlem yapıldı, 23 faili meçhul olay aydınlatılarak, 9 şahıs tutuklandı. Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 102 şahıs da yakalanırken, 16 şahsa ise Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 125 gram uyuşturucu madde, bir miktar uyuşturucu hap, 149 paket gümrük kaçağı sigara, ruhsatsız 9 adet tabanca, 1 adet tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca, 89 fişek, çok sayıda çeşitli silah parçaları, çalıntı 4 adet araç, 4 adet motosiklet, çok sayıda elektronik ve muhtelif çalıntı malzeme ile 55 adet kesici alet ele geçirildi.

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