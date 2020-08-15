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Huzurevi açılışa gün sayıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.08.2020 10:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 14 Nisan 2015’de yapımı tamamlanan Huzurevi’nin açılışı için girişimlerin başlatıldığı bildirildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 2015 yılından bu yana çeşitli sebeplerle hizmete alınamayan Huzurevi’nin açılışı için, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm.

Huzurevi açılışa gün sayıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 14 Nisan 2015’de yapımı tamamlanan Huzurevi’nin açılışı için girişimlerin başlatıldığı bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 2015 yılından bu yana çeşitli sebeplerle hizmete alınamayan Huzurevi’nin açılışı için, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç’u ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulunduklarını belirtti. Başkan Biçer, "İlçemizde hizmet bekleyen yaşlı ve engelli kardeşlerimize en kısa bir sürede hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Simav Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 29.07.2020 tarihinde yapılan protokole istinaden, Huzurevimizin yakın zamanda hizmete girmesini bekliyoruz” dedi.

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