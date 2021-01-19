Huzurevi sakinleri Covid 19 aşılarını yaptırdı

Türkiye’de sağlık çalışanları ile başlayan aşılama çalışmaları kapsamında Manavgat Belediyesi Huzurevi’nde yaşayan büyükler de bugün itibarıyla Covid 19 aşılarını oldu.

Manavgat Belediyesi Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren büyükler, Türkiye’de sağlık çalışanları başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında Covid 19 aşılarını yaptırdı. Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde gelen aşılama ekibi, büyük bir titizlik içinde huzurevindeki büyüklere teker teker aşılarını uyguladı. Aşılama sırasında hiçbir tedirginlik yaşamayan büyükler, sağlık çalışanlarına yardımcı oldu. Sağlık ekibi büyüklerden sonra huzurevi çalışanlarına da aşı uyguladı. Aşılama işlemleri sırasında Huzurevi müdürü ve Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcıları da büyüklerin yanında yer alarak onlara moral ve destek verdi. Huzurevi sakinleri, aşı ekibine hassas çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, aşılama işlemini telefonla takip ederek, sonrasında ise büyüklerin sağlığı ile ilgili olarak sık sık bilgi paylaşımında bulundu. Sözen, “Büyüklerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Türkiye genelinde başlatılan aşı çalışmaları kapsamında büyüklerimizin ilk faz aşılarını yaptırdık. Şimdilik çok şükür herhangi bir olumsuz durum yok. Büyüklerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

