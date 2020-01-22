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  4. Huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi

Huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi

ANKARA HABERLERİ  | 22.01.2020 10:00 | Son Güncelleme

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Huzurevi’nde kalan yaşlılar, Zübeyde Hanım kadın eğitim ve Kültür Merkezi’nin konuğu oldu.Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı huzurevi sakinleri Altındağlı kadınların misafiri oldu.

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı Huzurevi’nde kalan yaşlılar, Zübeyde Hanım kadın eğitim ve Kültür Merkezi’nin konuğu oldu.
Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Vakfı huzurevi sakinleri Altındağlı kadınların misafiri oldu. Bir günlüğüne huzurevinden çıkan misafirler, Altındağ Belediyesi Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gönüllerince eğlendi. İlk önce yaşlı misafirlerini yemekte ağırlayan Altındağlı kadınlar, daha sonra sergiledikleri tiyatro oyunuyla yüzlerini güldürdü.
Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi drama ve tiyatro kursiyerleri, sergiledikleri, Nasrettin Hoca fıkralarından uyarlanan “eşek kaybolunca” isimli oyunla izleyenleri kahkahaya boğdu. Merkezin kreşinde öğrenim gören çocuklara, down sendromlu çocukların da katılımıyla sergilenen “Barış Manço şarkıları” gösterisi ise büyük beğeni topladı. Hep bir ağızdan Barış Manço’nun sevilen şarkılarını seslendiren katılımcılar, doya doya eğlendi. Altındağlı kadınların sosyal sorumluluk bilincinin yüksek olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Zübeyde Hanım kadın eğitim ve kültür merkezi üyelerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Huzurevinde kalan yaşlılarımıza ömürlerinin son demlerinde güzel bir gün yaşatmışlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Farklı bir gün geçirdilerse, yüzleri güldüyse ne mutlu bize” dedi.

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