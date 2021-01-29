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Huzurevi sakinlerinden "İstiklal Marşı" klibi

29.01.2021 17:25 | Son Güncelleme:
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Huzurevi sakinlerinden "İstiklal Marşı" klibi

Karabük'te bulunan Yücel Huzurevi sakinleri, TBMM Genel Kurulu tarafından 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesi dolayısıyla klip hazırladı.

Huzurevi sakinleri ile personel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen önderliğinde klip çekti.

İstiklal Marşı kıtalarının huzurevi sakinleri ve personel tarafından seslendirildiği klip, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Klip, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

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