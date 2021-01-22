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Huzurevi sakinlerine korona aşısı

22.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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Huzurevi sakinlerine korona aşısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından korona virüs (Kovid-19) aşısı yapıldı. 52 huzurevi sakini ile 22 personelin tamamı aşı oldu.
Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının ardından huzurevinde kalanlar için aşılama çalışması yapıldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan 52 kişi ve 22 personel aşı oldu. Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aşılar sorunsuz olarak gerçekleşti. Vardiya sistemi ile çalışan personelin diğer kısmı önümüzdeki hafta aşı olacak.

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