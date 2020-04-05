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Huzurevi ve bakım evlerinde çalışanlar sokağa çıkma sınırlandırılmasında istisna kapsamına alındı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.04.2020 08:54 | Son Güncelleme

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada korona virüs salgını çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda huzurevi ve bakım evlerinde çalışan hasta bakıcı ve sağlık personelinin istisna kapsamında olduğu duyuruldu.Kayseri Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şeklide:" 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereğince ilgi Valiliğimiz Genel Emri ile İlimiz genelinde alınan tedbirlerin 2.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada korona virüs salgını çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda huzurevi ve bakım evlerinde çalışan hasta bakıcı ve sağlık personelinin istisna kapsamında olduğu duyuruldu.
Kayseri Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şeklide:
" 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereğince ilgi Valiliğimiz Genel Emri ile İlimiz genelinde alınan tedbirlerin 2. Maddesine (h) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıda yer alan (i) bendi eklenmiştir.
i) 05.04.2020 Pazar Günü saat 06:00’dan itibaren, huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş hasta bakıcı ve sağlık personeli sokağa
çıkma sınırlandırmasına ilişkin olarak istisna kapsamındadır.
Bu karar yayımı itibari ile yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur."

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İkindi
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Akşam
19:12
Yatsı
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Vitamin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yüksel Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Harmancı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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