Huzurevi ve bakım evlerinde çalışanlar sokağa çıkma sınırlandırılmasında istisna kapsamına alındı

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada korona virüs salgını çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda huzurevi ve bakım evlerinde çalışan hasta bakıcı ve sağlık personelinin istisna kapsamında olduğu duyuruldu.

Kayseri Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şu şeklide:

" 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereğince ilgi Valiliğimiz Genel Emri ile İlimiz genelinde alınan tedbirlerin 2. Maddesine (h) bendinden sonra

gelmek üzere aşağıda yer alan (i) bendi eklenmiştir.

i) 05.04.2020 Pazar Günü saat 06:00’dan itibaren, huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş hasta bakıcı ve sağlık personeli sokağa

çıkma sınırlandırmasına ilişkin olarak istisna kapsamındadır.

Bu karar yayımı itibari ile yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur."

