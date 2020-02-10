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Huzurevinde “Alzheimer” konferansı

EDİRNE HABERLERİ  | 10.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Edirne’de Merkez Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde bulunan yaşlılara “Alzheimer” konulu konferans verildi.Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan yaşlılara farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurevi Doktoru Yusuf Ağdaş tarafından “Alzheimer” konulu konferans düzenlendi.

Huzurevinde “Alzheimer” konferansı

Edirne’de Merkez Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde bulunan yaşlılara “Alzheimer” konulu konferans verildi.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan yaşlılara farkındalık oluşturmak amacıyla Huzurevi Doktoru Yusuf Ağdaş tarafından “Alzheimer” konulu konferans düzenlendi. Konferansta, Huzurevi Doktoru Yusuf Ağdaş tarafından; “Alzheimer nedir? Alzheimer hastalığında hasta yakınlarının ve bakım verenlerin sorunları, Alzheimer önlenebilir mi? Alzheimer yaşlının kaderi mi? Demans nedir? Alzheimer hastası ile iletişimde püf noktaları, Alzheimer hastalığında alınması gereken güvenlik önlemleri, Alzheimer hastalığında bakım hizmeti nerede ve nasıl olmalı” alt konularında bilgiler verildi.
Konferansa; huzurevi personeli ve huzurevinde yaşayan yaşlılar katıldı.

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