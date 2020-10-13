Huzurevinde hasat şenliği

Pandemi başından beri sıkı izolasyon kurallarının uygulandığı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hasat şenliği yapıldı.

Pandemi süreci başladığı andan itibaren kuruluşta kalan yaşlılar icin oluşturulan hobi bahcesinde, yaşlılar tarafından yetistirilen havuç, lahana, biber gibi ürünlerden turşular kurulurken, ıspanak soğan, sarımsak gibi ürünlerden gözlemeler yapıldı, kuruluş bahçesinde bulunan ceviz ağaclarındaki cevizler toplandı.

Hasat Şenliğinde yaşlılar; Huzurevinde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan Mesrur Sabahoğlu’nun sazıyla seslendirdiği eserlerle eğlenirken, kendi yetiştirdikleri ürünleri yemenin mutluluğunu yaşadılar.

