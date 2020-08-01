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Huzurevinde kalan yaşlıları duygulandıran görüşme

BİLECİK HABERLERİ  | 01.08.2020 19:07 | Son Güncelleme

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, huzurevindeki yaşlıların Kurban Bayramını video konferansla kutlarken, görüşme sırasında duygulu anlar yaşandı.Vali Şentürk, Covid-19 pandemisine karşı bayramda ziyaret edemediği Bilecik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlıların bayramlarını video konferans yöntemiyle kutladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, huzurevindeki yaşlıların Kurban Bayramını video konferansla kutlarken, görüşme sırasında duygulu anlar yaşandı.
Vali Şentürk, Covid-19 pandemisine karşı bayramda ziyaret edemediği Bilecik Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlıların bayramlarını video konferans yöntemiyle kutladı. Korona virüs salgını nedeniyle Bayram ziyaretine gidemediği için huzurevi sakinleriyle video konferans ile bayramlaştıklarını ifade eden Vali Şentürk, ’’Ramazan ve Kurban Bayramını bu şekilde geçiriyoruz. Mesafeler uzak olsa da gönüllerimiz bir. Pandemi nedeniyle bayramı buruk geçiyoruz. Daha önceki bayramlarda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi yapamadık ama gönlümüz sizlerle. Sağlığınıza dikkat edin ve özen gösterin. İnşallah korona virüsten kurtulduktan sonra bir araya geliriz. Sizlerin hayır duaları oldukça bizim enerjimiz artıyor. Allah razı olsun. Sizlere Allah sağlık ve sıhhat versin. Sizlerin ellerinden öpüyorum. Nice güzel bayramları hep beraber yaşarız inşallah’’ dedi.

“Yaşlılarımızın sağlığı ve huzuru için fedakarlıklar yaparak görev yapıyorsunuz
Görev yapan personelle de görüşen Vali Şentürk, ’’Çalışan tüm arkadaşların emekleri için teşekkür ediyorum. Böyle bir süreçte sizler de özveriyle çalışıyorsunuz. Yaşlılarımızın sağlığı ve huzuru için fedakarlıklar yaparak görev yapıyorsunuz. Sizlerin nezdinizde büyüklerimizin bayramını kutluyorum” dedi.
Huzurevi sakinleri de kendilerine iyi bakıldığını ve aramalarından dolayı Vali Şentürk’e teşekkür etti. Ayrıca, yaşlılar da yakınlarıyla video konferans yöntemiyle görüştürüldü.

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