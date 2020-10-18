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Huzurevine bocce oyun alanı yapımı tamamlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.10.2020 15:06 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından huzurevi bahçesine inşa edilen bocce oyun alanının yapımı tamamlandı.

Huzurevine bocce oyun alanı yapımı tamamlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından huzurevi bahçesine inşa edilen bocce oyun alanının yapımı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yaşlılarımızın hem psikolojik hem fiziksel açıdan sağlıklarını koruyarak hayatlarını idame ettirmeleri için farklı spor faaliyetleri gerçekleştiriyoruz, bocce de bunlardan biri" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşlıların fiziksel becerilerini geliştirmeleri ve onlara sosyal alan oluşturmak için Huzurevi bahçesinde inşa edilen bocce oyun alanı tamamlandı. Ekim ayı sonu itibariyle faaliyete geçecek olan salon 3.66 metre genişliğinde 18.29 metre uzunluğunda üst ve yanları kapalı olarak inşa edildi.

Sakatlanma riski yok
Huzurevi sakinlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, onlar için sosyal alanlar oluşturmak adına “Her türlü imkan seferber ediliyor” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bocce, yaşlıların sağlığına zarar vermemesi dolayısıyla sakatlanma riski olmayan bir spor ve aktif dinlenmeyi sağlaması amacıyla en uygun sporlardan biri. Yapılan bu oyun alanı, pandemi nedeniyle dışarı çıkmalarına izin vermediğimiz huzurevi sakinlerimizin sosyalleşmelerine katkı sağlayacaktır. İnşaatı bitirildi. Bu ayın sonu itibariyle hizmete açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bocce nedir?
En eski spor dallarından biri olarak kabul edilen boccenin ilk kez Romalılar tarafından oynandığı biliniyor. Oyun 26.5 metre boyunda 4.5 metre genişliğinde pürüzsüz zeminde iki ya da üçlü takımlar arasında oynanıyor. Atılan topların hedef topa (pallino) yakın durmasının amaçlandığı oyunda, rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan takım oyunu kazanıyor. Türkiye’de 1990’lı yıllarda oynanmaya başlayan oyun, yaşlılar arasında ilgi görüyor.

Huzurevine bocce oyun alanı yapımı tamamlandı

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