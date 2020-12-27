Huzurevinin önünde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde bir kişi tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Ege Mahallesi’nde bulunan Huzurevi’nin önünde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.A. isimli bir kişi arkadaşı V.E. isimli kişiyle sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre bıçağını çıkaran V.E., arkadaşı L.A.’yı bacağından bıçaklayarak firar etti. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla bacağından bıçaklanan L.A., Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri bıçakla yaraladığı iddia edilen V.E.’yi ise yakalama çalışmaları başlattı.

