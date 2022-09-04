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Hyundai IONIQ 5 için geri sayım başladı

04.09.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marka, EV modeli IONIQ’in ilk modeli olan 5’i Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor - Yenilikçi bir iç tasarıma, ultra hızlı şarj ve araçtan araca bağlantıya sahip olan IONIQ 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor

İSTANBUL (AA) - Hyundai, yeni alt markası IONIQ’in ilk modeli olan 5’i Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IONIQ 5, şık tasarımı ve elektrikli alt yapısıyla otomotiv sektöründe yeni bir sayfa açıyor.

Geliştirdiği teknolojiler ve Ar-Ge alanındaki ciddi yatırımlarıyla otomotiv dünyasının öncülerinden biri olan Hyundai, EV modellerde farkındalık oluşturmak için IONIQ adıyla bir alt marka oluşturmuştu.

Sadece bataryalı elektrikli araçlar (BEV) üreten IONIQ, Hyundai Motor Grubu’nun yeni platformu Electric-Global Modular Platform E-GMP'yi kullanıyor.

Sadece BEV araçlar için özel olarak inşa edilen bu platform, uzatılmış bir dingil mesafesi üzerinde benzersiz oranlara sahip. Bu haliyle gerek oturma alanı gerekse bataryaların yerleşimi açısından dikkat çeken platform, aynı zamanda çevre dostu malzemeler kullanılarak üretiliyor.

Ayrıca, yenilikçi bir iç tasarıma, ultra hızlı şarj ve araçtan araca bağlantıya (V2L) sahip olan IONIQ 5, gelişmiş bağlantı ve sürüş yardım özellikleriyle de dikkat çekiyor.

IONIQ 5 sahipleri, diledikleri zaman elektrikli bisikletlerini, scooterlarını veya elektrikli kamp ekipmanlarını V2L işlevi sayesinde şarj edebiliyor veya anında fişe takarak çalıştırabiliyor. Araç ayrıca, sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor.

Satışa sunulduğu birçok pazarda önemli başarılara imza atan IONIQ 5, çok yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulacak.

Hyundai, IONIQ 5 ile birlikte ülkedeki elektrikli mobiliteye de önemli bir şekilde katkıda bulunacak.

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